La zona de baixes emissions saturarà FGC i Rodalies en hores punta

Barcelona hi ha instal·lat 36 càmeres als accessos a la ZBE. Efe

Laura Hernández

31.12.2019 | 04:00

L'entrada en vigor de les restriccions de trànsit pels vehicles sense etiqueta ambiental prevista per demà 1 de gener de 2020 afectarà 3.136 usuaris vallesans, que necessitaran un mitjà de transport alternatiu en hora punta del matí. Així ho recull l'estudi del RACC "Anàlisi de la capacitat del transport públic als accessos a Barcelona", que avalua la capacitat del transport metropolità per absorbir la nova demanda per ...