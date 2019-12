Un de cada cinc conductors canviarà el cotxe

31.12.2019 | 04:00

Cada dia entren i surten de Barcelona uns 540 mil vehicles, un 20 per cent dels quals estarien afectats per les restriccions de la zona de baixes emissions per no disposar de l'etiqueta ambiental. El RACC calcula que 108 mil vehicles, és a dir, 134 mil persones que fan la connexió entre l'Àrea Metropolitana i Barcelona o a l'inrevés hauran de repensar la seva mobilitat diària.

L'opció preferida (44%) pels conductors que es mouen entre l'entorn metropolità i Barcelona és el transport públic -metro, bus, Renfe o FGC-, un 7 per cent es decanten per combinar cotxe, aparcament (park&ride) i tren, i un 8 per cent encara s'ho pensen, tot i que es poden considerar potencials usuaris del transport públic.

Un de cada quatre, però, té clar que continuarà entrant i sortint de Barcelona en cotxe. Un 26 per cent dels conductors sense distintiu ambiental planifiquen comprar un vehicle nou o de segona mà no contaminant que els permeti continuar fent els desplaçaments en vehicle privat. Un 11 per cent té previst compartir vehicle amb un company de feina, amic o familiar amb vehicle amb etiqueta i un 4 per cent deixaran el cotxe per

Encara un 31,4 per cent de la població que es veurà afectada encara desconeix la possibilitat de desballestar el vehicle sense etiqueta i obtenir una targeta gratuïta de transport públic. Es tracta de la T-verda, un títol personal que es pot renovar anualment. La condició és ser ciutadà de l'àmbit metropolità i donar de baixa i desballestar el vehicle sense etiqueta ambiental.