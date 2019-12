Dos accidents de trànsit sense ferits i amb alcoholèmia positiva

31.12.2019 | 04:00

Diumenge de matinada, un turisme va col·lidir a la rotonda del passeig del Vint-i-dos de Juliol amb el carrer de l'Arquitecte Puig i Cadafalch, perdent el paraxocs, i va marxar del lloc. A les 4.36 hores, dues testimonis van informar dels fets a una patrulla de la Policia Local que en aquell moment passava pel passeig i van explicar que el vehicle circulava de manera erràtica. Els agents van localitzar-lo a l'alçada del carrer d'Urquinaona i van fer-lo aturar. La prova de l'alcoholèmia feta al conductor va donar 0,79 mg/l, per la qual cosa va ser traslladat a dependències policials. Hores després, cap a les set de la matinada, un vehicle va col·lidir amb una pilona, bolcant per efecte del xoc, al carrer de Terque, a l'alçada del carrer d'Eduard Marquina. La Policia Local, alertada pel 112, va enviar una patrulla. Els ocupants del vehicle van sortir pel seu propi peu. Els agents van fer la prova de l'alcoholèmia a la persona que conduia, amb un resultat de 0,57 mg/l, per la qual cosa va ser traslladada a dependències policials.