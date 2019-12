Terrassa ja disposa de la seva radiografia estadística de 2019

30.12.2019 | 11:56

La 24a edició de l'Anuari Estadístic de Terrassa ja es pot consultar. La publicació, obra de referència de les estadístiques públiques pel que fa al municipi de Terrassa, recopila el gran volum de dades sobre la realitat terrassenca i el seu sistema urbà.

L'Anuari es publica únicament en format digital i de manera progressiva, és a dir, es va ampliant segons es van obtenint dades, seguint el model de dades obertes. S'estructura en capítols temàtics que tracten sectorialment una selecció de la informació estadística disponible més rellevant: de caire demogràfic, econòmic, social i mediambiental, amb la qual es pot tenir un coneixement precís i objectiu de la realitat actual i una visió detallada de l'evolució dels diferents indicadors sobre la ciutat.

Enguany, com a principal novetat, destaca l'adaptació del document a la creació del Districte 7è del municipi, modificant-se, per tant, tots aquells ítems en els quals s'interessa la segregació de la informació per districtes i barris. A banda, també destaca, entre d'altres, la introducció de noves dades en l'apartat d'economia, integrant informació segregada per sexe respecte de l'economia social; noves xifres sobre l'audiència dels mitjans de comunicació (mitjans digitals locals); darrers moviments del registre de parelles de fet; nova informació sobre persones ateses pels serveis d'atenció primària segons gènere, edat, districte i barri, etc; així com noves taules proposades per la Policia Municipal sobre ordre públic, menors, presos i detinguts i emergències.