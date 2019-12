"Tinc Parkinson"

27.12.2019 | 20:23

Fa 8 anys que el doctor Marc Garcia-Elias conviu amb el Parkinson, una malaltia que "a priori" hauria d'haver fulminat la carrera d'un cirurgià de precisió com ell, però no ha estat així. "El 2011 -explica-, al Nepal van veure que no bellugava la mà. El cirurgià em va fer una prova i el diagnòstic era claríssim. Vaig sortir de la consulta amb la idea que la meva carrera professional s'havia acabat". La seva dona, la cardiòloga Magda Heras, que va morir ara fa 5 anys, ja li ho havia ...