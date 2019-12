El Saló Juguem+ obre les portes demà diumenge al Recinte Firal

El Saló Juguem torna un any més al Recinte Firal.

Redacció

28.12.2019 | 04:00

El Saló Juguem+ obrirà les portes aquest diumenge, 29 de desembre, oferint un ampli ventall d'activitats pensades i destinades al públic més familiar. L'espai lúdic s'ubica, com sempre, al Recinte Firal de Terrassa i es podrà gaudir fins al 4 de gener. Està organitzat per La Xarxa de Terrassa amb la col·laboració de l'Ajuntament, i compta també amb la participació de diferents entitats i associacions que hi donen suport.El saló obrirà cada dia de 16 a 21 h, excepte el dia 31, que tancarà a les ...