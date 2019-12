Obert el concurs de dibuix Mes de la Pau

Redacció

27.12.2019 | 19:31

Ja està obert el termini per poder participar en la tercera edició del concurs de dibuix Mes de la Pau, que organitzen el Servei de Solidaritat i cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa i la BCT Xarxa. Aquesta convocatòria està dirigida a infants fins a 13 anys, i la proposta és fer un dibuix en què expressin què és per a ells la paraula "pau".Els treballs s'han de plasmar en un full específic que es pot recollir a totes les biblioteques de la ciutat. El termini màxim per ...