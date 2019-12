Cocaïna a nom de la seva mare

Javier Llamas

28.12.2019 | 04:00

El cas va arribar al Tribunal Suprem, però ja han acabat les possibilitats de sortida per al terrassenc acusat de rebre per correu un paquet de cocaïna que va arribar a nom de la seva mare i a casa de la seva àvia. L'alt tribunal ha confirmat les sentències que imposaven al reu sis anys i un dia de presó i 196.925 euros de multa per tràfic de drogues. Per rebre hamaques impregnades de cocaïna.El periple policial i judicial va començar en la primavera del 2017. L'acusat (o una altra persona ...