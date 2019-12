"El cervell ha evolucionat gràcies a les mans i no a l'inrevés"

MARC GARCIA-ELIAS COS president de la federació internacional de societats de cirugia de la mà

Laura Hernández

28.12.2019 | 04:00

ls 17 anys el doctor Marc Garcia-Elias treballava com a mosso de magatzem d'una empresa tèxtil, on un dia es va tallar el dit amb una guillotina. Veure com li saturaven els tendons el va fer decidir-se per la cirurgia. Avui, aquest científic terrassenc és un referent mundial en cirurgia de la mà i des d'aquest estiu presideix la Federació Internacional de Societats de Cirurgia de la Mà (IFSSH). Amb quatre dècades d'experiència a les esquenes, Garcia-Elias creu que ha arribat el moment de ...