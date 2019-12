La campanya de joguines de Creu Roja marxa sobre rodes

Redacció

28.12.2019 | 04:00

Com cada any per aquestes festes, Creu Roja engega una campanya perquè cap nen es quedi sense joguina. La iniciativa solidària, a hores d'ara, va sobre rodes però totes les donacions que es facin seran benvingudes. El punt principal de recollida és la seu de Creu Roja, al carrer de Fra Bonaventura, 10, de dilluns a dijous de 8h a 14 h i de 15h a 17h, i divendres i vigílies de festiu només de 8h a 14h.Enguany, Creu Roja ha situat el taller de preparació dels regals a la sala d'actes del centre ...