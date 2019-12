40 anys de Ferrocarrils de la Generalitat

CONTINGUT PATROCITAT

28.12.2019 | 04:00

Fa 40 anys, el dia 5 de setembre de l'any 1979, va néixer Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, la primera empresa pública del Govern català, que va assumir la gestió de les xarxes de ferrocarril traspassades per l'Estat. FGC va iniciar el disseny d'un programa d'inversions que permetés tornar a les xarxes els nivells de qualitat que l'havien caracteritzat (en aquells moments tant el material com les instal—lacions estaven en un estat molt degradat) i el factor més important que va introduir va ser el canvi de mentalitat, que es va estendre a totes les capes de l'empresa, prevalent sempre la innovació i la qualitat del servei.

En l'actualitat, FGC gestiona línies de ferrocarrils suburbans, línies de mercaderies, línies de cremallera, línies de funicular i diversos telecabines i remuntadors, i és que un dels seus trets característics ha estat la capacitat d'adaptació de les seves línies a la gran diversitat del territori català.

UNA MICA D'HISTÒRIA

Durant la dècada dels vuitanta es va dur a terme un ambiciós pla de modernització que contemplava tant la completa reconstrucció de les vies i les instal—lacions com la renovació del material mòbil. Es va materialitzar amb l'arribada l'any 1983 del primer tren elèctric de la nova sèrie 111, que va estar formada per 20 unitats de tren; la construcció d'una nova línia al campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma (1984); el soterrament del tren de Terrassa (1987); la modernització de totes les estacions, o la duplicació de via dels trams de Sant Cugat a Sabadell i Terrassa (1985-1993).

A la dècada dels noranta, la xarxa havia esdevingut un exemple de tren suburbà capdavanter i modern i va començar una nova etapa amb l'entrada en servei del Metro del Vallès el 1996 i del Metro del Baix Llobregat el 1997, dos nous serveis que van representar un canvi substancial al sistema d'explotació de les xarxes. Anteriorment, però, l'any 1986, amb la integració a l'empresa del cremallera de Núria, de les estacions de muntanya de Vall de Núria i La Molina i del funicular de Montserrat, FGC va donar el primer pas per esdevenir una de les empreses ferroviàries més variades del món en incorporar un servei vinculat al turisme i als esports de muntanya. També, als anys 2015 i 2017 es van culminar dos ambiciosos projectes: els perllongaments de Terrassa i de Sabadell.

La línia de Terrassa és però molt més antiga doncs el tren va arribar a aquesta ciutat el 28 de desembre de 1919, complint actualment 100 anys de la seva existència. El tren s'anomenava Tren de Baix i era un tren tramvia mogut per tracció elèctrica que unia les poblacions de Terrassa i Barcelona. Des de llavors aquesta línia, que fou prevista en un projecte presentat per la S.A. El Tibidabo en un ple de l'ajuntament de Terrassa del 1908, ha experimentat una gran evolució donada la gran quantitat de població que s'hi concentra.

PRESENT I FUTUR

Els canvis que la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha experimentat durant les darreres quatre dècades són evidents: la majoria d'estacions i instal—lacions han estat reformades, les andanes han estat allargades i els espais han estat adaptats a les persones amb mobilitat reduïda (PMR). Després de les importants i recents entrades en servei dels nous metros de Terrassa (2015) i de Sabadell (2017) i de l'adquisició d'una nova generació de trens moderns (sèrie 115), els reptes de futur encara en són molts i no menys importants: el perllongament de la línia Llobregat-Anoia que permetrà connectar les estacions de Plaça Espanya i Gràcia; la llançadora de Barcelona a l'aeroport d'El Prat; els futurs serveis de viatgers per la xarxa d'alta velocitat gràcies a la liberalització ferroviària; la implantació d'un sistema de tren-tram al Camp de Tarragona i, si el Govern ho sol—licita, l'assumpció per part d'FGC de la gestió de Rodalies.

Tots aquestes projectes evidencien que, quaranta anys després del naixement d'FGC, l'esperit d'innovació i superació que han marcat aquesta llarga història continua viu. La línia d'acció per els propers anys la marca l'Agenda Estratègica 10/30 d'FGC, un full de ruta que estableix els àmbits estratègics d'actuació de la companyia fins a l'any 2030 i on FGC es posa com a missió donar resposta a tres grans reptes: el canvi climàtic, el canvi tecnològic i la globalització. Amb l'establiment d'aquesta agenda, Ferrocarrils es prepara per donar una res-posta adient als encàrrecs del Govern i reafirma el seu compromís de fer-ho de manera eficient i sostenible, al servei de les persones i del territori.

Al web www.fgc40.cat es pot consultar tota la informació relacionada amb aquesta efemèride.