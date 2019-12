El periodista Marc Giró conduirà la Festa de Cap d'Any al Raval

27.12.2019 | 12:20

El periodista mediàtic Marc Giró, que presenta el programa "Vosté Primer" a RAC1, serà l'encarregat de presentar la revetlla de Cap d'Any del proper 31 de desembre al Raval de Montserrat. La festa està organitzada per l'Ajuntament per quart any consecutiu i comptarà amb molta música i molt d'humor. Les persones que vulguin celebrar l'entrada d'any al Raval podran portar el raïm per tal de poder complir així amb la tradició. Els accessos a l'espai s'obriran a partir de les 22.30h i la festa comptarà amb un assaig previ de les campanades. A les 0h, un rellotge projectarà les campanades en un lloc visible per facilitar que totes i totes les assistents puguin seguir de prop l'arribada de l'any 2020. Un cop entrats en el nou any serà el moment de la música i el ball de la mà de la formació Koko-Jean & The Tonics i, més tard, arribarà el torn de la sessió del DJ terrassenc Àlex Marteen.