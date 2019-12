El Patge Xiu-Xiu ja té les primeres cartes dels nens per als Reis Mags

Santi Palos

27.12.2019 | 04:00

El dia 26 de desembre, com cada any, arribo a la vostra ciutat, tal com marca la tradició. Perquè, què seria dels llaços que ens uneixen a totes i tots nosaltres en aquests dies tan assenyalats sense les nostres tradicions?", va començar Hassim Jezzabel, el Patge Xiu-Xiu, l'emissari dels Reis Mags d'Orient per Terrassa, el seu discurs d'ahir al vespre al Raval. I no va oblidar-se de recalcar la novetat d'aquesta visita, amb la que el patge ens diu que la tradició no està renyida amb sumar-se ...