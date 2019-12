L'energia fotovoltaica arribarà el 2020 a 13 edificis municipals

Redacció

27.12.2019 | 04:00

Un total de 13 edificis municipals funcionaran amb energia fotovoltaica aquest any que ve. El Casal Cívic de Montserrat, Torre-Sana i Vilardell i de l'edifici de primària de l'Escola Bisbat d'Ègara són les instal·lacions municipals on s'estan col·locant plaques fotovoltaiques per l'autoconsum d'energia i se sumaran als edificis que ja en tenen en l'actualitat, com són les escoles Ponent, Isaac Peral, Vallès i Ramon y Cajal, a més del Teatre Alegria, les instal·lacions de Funerària Terrassa i ...