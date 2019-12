Condemnat a presó per vendre cupons de l'ONCE robats

Javier Llamas

27.12.2019 | 04:00

No se sap si ell mateix va robar aquells cupons. Tampoc no se l'acusava d'això, de robar uns cupons del cotxe d'un venedor. Sí que se l'acusava de vendre'ls a meitat de preu, de fer-ho en ple carrer, sabent la seva procedència il·lícita. El van enxampar a l'avinguda de Jacquard. Va ser processat per receptació i ha estat condemnat a un any i sis mesos de presó, i a pagar al venedor 3.254,50 euros com a indemnització.A les 8.30 del matí del 26 d'octubre de 2015, algú va robar a l'interior del ...