El Patge Xiu-Xiu ja té les primeres cartes dels nens per als Reis Mags

Santi Palos

26.12.2019 | 21:30

Per l'estació de la Renfe ha arribat avui, tal com marca la tradició terrassenca, el Patge Xiu-Xiu. Aquesta vegada no ha pujat al seu carruatge tirat per cavalls, sinó a un vehicle elèctric de nova trinca, amb el que ha fet el recorregut fins al Raval de Montserrat. A l'atri de l'Ajuntament, davant d'una multitud de famílies amb nens, l'enviat del Rei Gaspar ha pronunciat el seu discurs. Xiu-Xiu ha reconegut que tenia "moltes ganes de començar a xiuxiuejar-vos a cau d'orella, donar-vos consells i xerrar una mica de les actituds que heu de millorar". Demà farà les primeres visites per tal recorrlir les cartes als Reis Mags, al Museu de la Ciència i al Centre Parroquial de la Santa Creu.