Reforç de la neteja per les festes de Nadal

Redacció

24.12.2019 | 04:00

L'empresa municipal encarregada de la neteja i recollida de residus, Eco-Equip, ha reforçat el personal durant aquesta campanya nadalenca. Amb l'objectiu d'assegurar el compliment de les freqüències i reforçar els serveis, ha contactat des d'octubre, i de manera temporal, 73 persones per cobrir baixes, vacances i ampliar el servei.L'Ajuntament explica que aquestes mesures s'han pres per Nadal perquè és una època en què coincideixen dos factors com són l'increment de la producció de residus i ...