ERC analitza el procès judicial dels polítics encausats i exiliats

24.12.2019 | 11:17

La secció local d'Esquerra Republicana de Terrassa (ERC) ha acollit una xerrada-col·loqui titulada "De la presó a la llibertat", a càrrec de Susana Vicente, advocada i graduada en criminologia. Vicente ha explicat en què consistien els diferents graus, la llei d'amnistia, l'indult i qui és qui en tot el procés judicial que ha dictat presó per 9 dirigents polítics, entre aquests Josep Rull, de Terrassa. L'acte es va concloure amb preguntes dels assitents. La xerrada va ser organitzada per la comissió "Us volem a casa" de las secció local d'ERC a la ciutat.