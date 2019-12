El Concurs de Pessebres, amb més participació que mai

Santi Palos

24.12.2019 | 16:45

Un total de 45 pessebres s'han inscrit aquest any al concurs que organitza l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa. Trenta ho han fet a la categoria de familiars, vuit a la d'entitats i set a la d'escolars. Per primera vegada l'entitat ha fet servir les xarxes socials per al concurs (WhatsApp per a la inscripció i Instagram per a l'exposició dels pessebres) i el resultat ha estat "la participació més elevada dels darrers certèmens i una de les majors dels darrers 20 anys, sobretot en la categoría familiar. N'estem satisfets", afirma el president de l'Agrupació, Ferran Fonte. Aquest any, en la categoria de pessebres fets per famílies, el jurat només passarà a veure els cinc finalistes, entre divendres i diumenge. El seu veredicte el farà públic durant els primers dies de gener.