23.12.2019 | 19:24

El dinar de Ballart amb persones soles es muda a la Masia Freixa. L'alcalde ha promogut un dinar de Nadal per a persones en situació de soledat no volguda. Es farà aquest dimarts, 24 de desembre, però no a la Casa Alagre de Sagrera, com estava previst, sinó a la Masia Freixa, al Parc de Sant Jordi. El dinar s'ha organitzat des de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament en col·laboració amb Creu Roja i el Gremi d'Hostaleria de Terrassa. S'espera que hi puguin assistir una trentena de persones, derivades per la delegació local de Creu Roja.