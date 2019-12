13 edificis municipals funcionaran amb energia fotovoltaica el 2020

23.12.2019 | 16:31

El Casal Cívic de Montserrat, Torre-Sana i Vilardell i l'Escola Bisbat d'Ègara són les instal·lacions municipals on en aquests moments s'estan col·lcoant plaques fotovoltaiques per l'autoconsum d'energia. Aquests equipaments se sumaran als edificis que ja en tenen, com són les escoles Ponent, Isaac Peral, Vallès i Ramon i Cajal, a més del Teatre Alegria, les instal·lacions de Funerària de Terrassa i la Biblioteca del Districte 4. A més abans de Setmana Santa, es muntaran de noves als poliesportiu municipal de sant Llorenç i a l'Escola Municipal de Música-Conservatori de Terrassa. La instal·lació d'aquestes plantes de generació d'energia fotovoltaica forma part del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI), que té per objectiu reduir el consum d'emissions de Co2. El projecte inicial contemplava 15 edificis però el el nombre actual s'ha reduït a 13 després d'analitzar les cobertes.