El vent fa caure un mur a Ca N'Anglada

22.12.2019 | 10:55

El temporal de vent, que afecta des de dissabte al vespre, ha provocat diverses destrosses importants a la ciutat al llarg de la nit. A la imatge sobre aquestes línies, podem veure com un mur va col·lapsar el carrer de Mare de Déu dels Desemparats provocant destrosses de rellevància als vehicles que estaven aparcats al seu costat. Ahir dissabte es va activar el pla d'emergències municipals i es va recomanar que no se sortís al carrer si no era precís. El vent es manté aquest matí tot i que ha baixat la seva intensitat respecte a la nit d'aquest dissabte. Ahir vespre, les ratxes eren molt fortes i es van veure pel carrer com arrossegava contenidors de brossa i altres objectes al seu pas.