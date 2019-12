22.12.2019 | 14:30

Els equips d'emergència municipal han tallat el carrer Topete pel perill de caiguda d'un mur. La causa podria tenir a veure amb el fort vent que es va registrar aquesta matinada de dissabte a diumenge. El vent, a hores d'ara, ja ha aminorat però ha deixat destrosses molt importants a diversos llocs de la ciutat, com a Ca N'Anglada, on al carrer de la Mare de Déu dels Desamparats s'ha desprès un mur i ha causat desperfectes sobre els cotxes aparcats a la via.