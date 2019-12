Emoció a la loteria que ha venut el tercer premi de la Loteria de Nadal

22.12.2019 | 14:33

"Estem molt contents i emocionats", han expressat Maria Carrasco i José Manuel Valverde, propietaris de l'administració de loteria 24 de Terrassa, situada a la Rambla Francesc Macià, 106 de Sant Pere Nord. La Maria i el José han venut el tercer premi, el 00750, del Sorteig Extraordinari de Nadal que s'ha celebrat aquest matí del 22 de desembre a Madrid. Han sabut del premi a través d'una trucada d'aquest diari quan just arribaven a l'administració. "No pensàvem obrir fins a la tarda però hem sortit de casa i hem baixat perquè ahir (dissabte) en vaig deixar la llista dels números venuts i la volia tenir abans de dinar. Ha estat una gran sorpresa perquè a més és la primera vegada que repartim un premi de la loteria del "Gordo" de Nadal", ha explicat entusiasmada la Maria.

Un cop oberta l'administració, han intentat mirar la informació a través d'internet però ha estat impossible. "No sabem quan hem venut

del número premiat perquè es va fer tota per màquina. Crec que no ho sabrem fins dilluns al matí però l'alegria és immensa", han explicat els propietaris. L'administració, que lluïa a la façana el cartell del premi, va obrir fa 15 anys i fins ara ha repartit molts premis però mai d'aquest sorteig de Nadal. Un dels números que tenen pràcticament en exclusivitat és el 08226, que és el codi postal del barri i que té una gran acollida entre els veïns. La Maria i el José estan esperançats que algun dia toqui aquest número i que puguin repartir la sort als més propers. De moment, però el dia d'avui, aquesta delegació que es diu Fortuna 24 li ha somrigut la fortuna.

El sorteig del "Gordo" ja ha acabat. I aquesta és la relació dels números premiats més importants. Primer premi, el 26590; segon premi, 10989; itercer premi, 00750. El quart ha estat pels números 41710 i 49797. Els cinquens són 06293, 23059, 54527, 66212, 69823, 74770, 75206 i 81.610.

Amb molta expectació i sorpresa, el primer, el 26590, ha sortit a les 9.20h del matí. Ha estat molt matiner ha estat cantat per dues nenes de Sant Idelfonso, la Noura Akrouh i la Bileiky Lassot. El protagonisme més personal de la jornada se l'endut la Nerea Pareja que, presa de l'emoció, li han relliscat les llàgrimes al cantar el primer dels vuits cinquens premis, el 75206. La Nerea també va plorar l'any passat quan va cantar un segon premi i dos cinquès.