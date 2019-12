Últims dies per participar al certamen

Concurs infantil de dibuix de Diari de Terrassa

Redacció

21.12.2019 | 04:00

Diari de Terrassa anima un any més als nens i nenes de 3 a 12 anys a fer un dibuix inspirat en el Nadal. El certamen, que compleix onze edicions, té molts al·licients per als participants perquè hi ha un munt de premis i una gran gala al Centre Cultural. Qui vulgui sumar-s'hi encara és a temps: la data límit per lliurar els treballs és el 31. Tres dies després, el 3 de gener, es farà la gala de lliurament de premis, presentada per l'humorista gràfic i col·laborador de Diari de Terrassa Eduard ...