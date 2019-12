El Rebost fa una crida a la donació de productes nadalencs

Laura Hernández

21.12.2019 | 04:00

Amb l'arribada de les dates nadalenques el Rebost fa una crida a la ciutadania, a les empreses i a les entitats a col·laborar amb la campanya de Nadal amb aportacions de productes com torrons, polvorons, neules, galets o xocolates pels més petits. "Tenim 1.700 famílies i només mil productes nadalencs per repartir. No cobrim ni un producte per nucli familiar", explica Albert Soler, responsable del Rebost de Terrassa.Una de les raons de la davallada de ...