Absolts dos okupes acusats d'agredir l'amo de l'habitatge

Javier Llamas

21.12.2019 | 04:00

L'amo de l'habitatge va voler impedir que dos okupes que havien entrat en el pis marxessin abans de l'arribada de la policia. Ho va voler impedir, al costat d'altres persones, armat amb pals. Va haver-hi un forcejament i el propietari va resultar ferit en una mà. I els dos okupes han estat absolts. No hi ha proves de la seva culpabilitat.Els fets van ocórrer en un edifici d'habitatges de Terrassa. L'amo vivia a casa de la seva mare, en el mateix replà on estava la seva, ...