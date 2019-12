Telefónica, el CITM-UPC i el Parc Audiovisual de Catalunya creen el primer "Lab Creatividad 360"

20.12.2019 | 12:03

Telefónica, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i el Parc Audiovisual de Catalunya han posat en marxa el primer Laboratori de Creativitat 360, en el que l'alumnat desenvoluparà projectes audiovisuals immersius en gèneres com la informació esportiva, l'entreteniment, la ficció o la publicitat. L'objectiu d'aquest laboratori, emmarcat com una assignatura a tercer i quart curs dels graus en Multimèdia; Disseny i Desenvolupament de Videojocs; i Disseny, Animació i Art Digital del CITM-UPC, és que alumnat universitari i empreses puguin investigar conjuntament en el camp audiovisual i generar idees entorn de les noves formes de veure la televisió que permetran tecnologies com les càmeres de gravació 360º.