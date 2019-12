Redacció

20.12.2019 | 04:00

Mútua Terrassa, a través de la seva Biblioteca-Espai del Coneixement, convida als investigadors a participar en una sessió d'"scape room" amb realitat virtual immersiva que permet al científic conèixer com i per què s'ha de registrar correctament i de manera única a les plataformes d'identificació de recercadors, com ORCID o altres.L'entitat calcula que prop d'un centenar d'investigadors participaran en l'experiència ...