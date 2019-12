Concentració de torxes pels presos a Terrassa

20.12.2019 | 20:42

Desenes de persones han participat aquest vespre en una Concentració de Torxes per la llibertat "dels presos i les preses polítiques i exiliades" al Raval de Montserrat, davant de l'edifici de l'Ajuntament, i ha estat organitzat per Rescat, SAT (Solidaritat Antirepressiva de Terrassa) i el CDR Terrassa. El lema: "Per Nadal... els i les volem a casa!". Marxes o concentracions com la desenvolupada al Centre de Terrassa han estat convocades a moltes localitats catalanes pel dia d'avui.