Els més grans de 60 anys són els que més gasten en loteria

Jocs d'atzar

20.12.2019 | 10:57

Un de cada tres espanyols ha regalat loteria a familiars i amics, segons una enquesta de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Regalar un dècim és un clàssic, però només per a una part de la població.

Així, els joves no regalen loteria i tampoc en consumeixen, mentre que les persones més grans de seixanta anys són el segment que hi gasta més diners per Nadal (més de 60 euros), segons les dades de l'empresa Ventura24 sobre el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal (2017).

"Per a la gent d'una certa edat, és difícil prescindir d'un fet que has vist i has repetit tota la vida i que està arrelat en el teu imaginari", afirma Francesc Núñez, sociòleg i professor d'Humanitats de la UOC.