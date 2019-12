Demanen al Bisbe que autoritzi les esglésies a acollir vetlles de pregària a favor dels presos

Pregària per la llibertat dels presos i per la pau a l'Església Evangèlica Unida.

20.12.2019 | 12:44

El grup de suport a les persones preses i represaliades polítiques de Terrassa demana al Bisbe de Terrassa que autoritzi les pregàries a favor dels presos i represaliats, entre aquests els terrassencs Josep Rull i Lluís Puig. La plataforma fa aquesta crida arran de la mesura decretada pel bisbat de prohibir aquests actes a esglésies i parròquies de la ciutat, al mateix temps que exigeixen una rectificació de la decisió. El grup argumenta que no comprèn aquesta mesura del Bisbe en tant que "l'església catòlica a Terrassa, històricament, ha estat acollidora amb els oprimits i els ha ofert protecció i consol". Cal recordar, que al mes d'octubre es va promoure una vetlla a favor dels presos i represaliats i que, finalment, es va fer a l'Església Evangèlica Unida perquè no els promotors no van tenir autorització per fer-la a una església catòlica.