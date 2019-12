Correos instal·la bústies per a les cartes als Reis

20.12.2019 | 04:00

Correos ha instal·lat 111 bústies especials a tota Catalunya perquè els nens dipositin les seves cartes als Reis d'Orient. Fa 24 anys que la companyia celebra la campanya de Reis amb bústies concretes per recollir les cartes infantils. En el cas de Terrassa, els nens poden portar els seus missatges amb les llistes de regals a les oficines centrals de Correos a la plaça Mossen Jacint Verdaguer o bé a les sucursals a Can Parellada, Can Jofresa-Can Palet, ...