La campanya de recollida de joguines està a ple rendiment

20.12.2019 | 12:12

La campanya de joguines de Creu Roja ha rebut la visita de representants de diverses empreses i organitzacions col·laboradores com PublitesaComunicació, Fundació Manel Lao, Diari de Terrassa i IMC Toys. Els representants han visitat el taller on es preparen els regals, que enguany es troba a la sala d'actes del centre cívic President Macià. La feina està a càrrec de voluntaris i voluntàries que treballen cada dia per classificar i embolcallar els obsequis de més de 1.200 infants. Aquest diumenge al matí, al poliesportiu de Can Jofresa, es realitza la tradicional exhibició esportiva i de ball de Terrassa Sport Dance Selecta i Shen Dragon,amb l'objectiu d'aconseguir més donacions.