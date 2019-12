Vaga demà a Rodalies: serveis mínims del 66%

19.12.2019 | 04:00

Nova jornada de vaga a Rodalies demà divendres. La Conselleria de Treball ha decretat serveis mínims del 60 per cent a les hores punta -de 6h a 9,30h i de 17h a 20,30 h- i del 33 per cent la resta del dia.La convocatòria d'aturada afectarà els trens del servei de Rodalies, als de Llarga Distància Convencional i a l'Alta Velocitat, on la companyia assegura un 90 per cent de serveis mínims. També als trens Avant, on el decret fixa un 63 per cent de cobertura.La vaga de Rodalies la convoca el ...