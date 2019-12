Quatre motoristes ferits en accidents

19.12.2019 | 04:00

Tres xocs i una caiguda. Quatre accidents de trànsit van provocar ferides a quatre motoristes dimarts, en un interval de menys de nou hores, al casc urbà de Terrassa.

A les 6.05 de la matinada, un turisme va col·lidir amb una motocicleta que es trobava aturada en un cediu el pas a l'avinguda de Santa Eulàlia, a l'alçada de l'avinguda del Vallès. Una dotació del SEM va traslladar al motorista ferit a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

A les 9.25 del matí, un altre motorista va rebre atenció mèdica al mateix hospital degut a una col·lisió del vehicle de dues rodes amb un turisme al carrer de Sicília, prop del carrer de Carrasco i Formiguera (Roc Blanc). Igualment, a la una de la tarda, un tercer motorista va caure al terra quan circulava pel carrer de Sant Tomàs, a l'alçada del carrer de Santa Cecília (Ca n'Anglada). Segons sembla, no va poder frenar a temps per evitar un obstacle que es trobava al mig de la via. Va ser traslladat a MútuaTerrassa.

A les 2.45 de la tarda, el conductor d'una moto va resultar ferit quan intentava avançar un vehicle que maniobrava per estacionar a l'avinguda de Can Jofresa. El motorista va ser evacuat a l'Hospital de Terrassa.