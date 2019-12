Pla de l'Esport i rescat de Les Palmeres

19.12.2019 | 04:00

Dos temes de l'àmbit esportiu tindran un pes significatiu en el ple municipal. Per una banda, l'equip de govern presentarà la proposta de revocació de la concessió del solar de Les Palmeres, a l'Àrea Olímpica, a la Fundació Terrassa FC. Aquesta mesura és conseqüència de la sentència judicial que ratifica la decisió municipal d'imposar un cànon per la utilització d'aquests terrenys o s'aixeca el complex esportiu Terrassasports i els camps de futbol que utilitza el Jabac. Com que la Fundació manté un deute d'uns 3,5 milions d'euros, l'administració municipal recuperarà la gestió d'aquest equipament esportiu. Per altra banda, també es presentarà a aprovació el Pla Director de l'Esport de Terrassa, un document consensuat per les forces polítiques i els agents de l'esport de la ciutat que determina el full de ruta de l'actuació municipal en aquest àmbit en els anys vinents. Aquest Pla determina els dèficits que s'hi han avaluat, la fórmula per resoldre'ls en el futur i fa una anàlisi àmplia del teixit esportiu terrassenc en totes les seves vessants.