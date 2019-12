El pàrquing de l'Hospital serà gratuït durant la matinada

19.12.2019 | 12:17

Els ciutadans que hagin d'anar a l'Hospital de Terrassa durant la matinada no hauran de pagar pel pàrquing. El Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha aprovat les noves tarifes que s'aplicaran durant l'any vinent i ha decidit que entre les 0.00 i les 6.00 hores, l'aparcament situat al complex sanitari serà gratuït. El govern municipal ha mostrat la seva satisfacció per aquesta decisió, que asseguren ha estat molt demandada "La mesura afavorirà a moltes persones que es veuen obligades a desplaçar-se a l'Hospital en horaris nocturns, que és quan menys opcions de transport públic hi ha, i per tant la valorem molt positivament", ha declarat l'alcalde, Jordi Ballart.