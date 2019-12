La ciutat ja ho té tot a punt per a la gran cavalcada dels Reis

Mercè Boladeras

19.12.2019 | 04:00

El moment més anhelat d'aquestes festes pels petits i no tan petits és el 5 de gener, el dia que arriben els Reis Mags d'Orient i omplen les ciutats de màgia, llum i color. Melcior, Gaspar i Baltasar ja estan de camí per no fer tard i visitar totes les llars per complir amb els desitjos de tothom.A cada ciutat, els Reis compten amb una xarxa d'entitats, institucions i serveis perquè tot pugui sortir bé i no hi hagi cap entrebanc. Aquí és el Centre Cultural El Social qui se'n cuida de ...