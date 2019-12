Tot a punt per rebre el Patge Xiu-Xiu i els Reis

18.12.2019 | 12:08

Compte enrere per les festes de benviguda el Patge Xiu-Xiu i els Reis d'Orient. L'emissari reial, Xiu-Xiu, arribarà el dia de Sant Esteve, a les 6 de la tarda, a l'Estació del Nord i desprès desfilarà fins el Raval de Montserrat, on llegirà el missatge i recollirà les primeres cartes. Xiu-Xiu té previst enguany fer més de 15 visites arreu de la ciutat, barris i districtes. Serà el preàmbul per rebre als Reis Mags d'Orient que, fidels com sempre,arribaran el dia 5 de gener a les 16.45 de la tarda, amb helicòpter, a la zona esportiva municipal de Can Jofresa. Els reis protagonitzaran després una gran cavalcada pel Centre de la ciutat, que aquest any serà més sorollosa, musicalment parlant, perquè s'incoporen més músics Els actes han estat presentats avui en un acte que ha reunit l'alcalde Jordi Ballart i Jordi Figueras, el president del Centre Cultural El Social, entitat organitzadora. La nova edició de la cavalcada repartirà 14 tones de caramels i comptarà amb més de mil persones.