No fa la prova i colpeja un cotxe patrulla

La Policia Municipal ha imputat un delicte contra la seguretat del trànsit a una conductora que ahir, de matinada, no va fer les proves d'alcoholèmia que havia de fer, va colpejar el cotxe patrulla que la portava a dependències policials i es va intentar autolesionar, segons la policia. Tot això, després d'estar implicada a un accident de circulació a la Maurina.

A les 0.29 de la matinada, la Policia Municipal va rebre la trucada d'un ciutadà informant que un vehicle que circulava fent zigazagues havia col·lidit amb vehicles que estaven estacionats al carrer de Dom Bosco, a l'alçada del carrer de Sant Mateu. Els agents va localitzar el vehicle ressenyat al carrer d'Antoni Torrella, prop del carrer de Núria. En observar que la conductora podria estar sota la influència de l'alcohol, li van intentar realitzar la prova d'alcoholèmia, no essent possible a causa de l'actitud de la dona. Durant el trasllat de la infractora a Prefectura, la sospitosa va colpejar el vehicle policial i va intentar autolesionar-se. Una dotació del SEM la va atendre i la va traslladar a l'Hospital Universitari MútuaTerrassa. La Policia Municipal ha obert diligències penals: la infractora ha quedat com a investigada per un delicte contra la seguretat del trànsit.

Dilluns al migdia, una patrulla de la Policia Municipal va realitzar la prova d'alcoholèmia al conductor responsable d'un accident a la carretera de Matadepera, a l'alçada de l'avinguda de la Lacetània, amb un resultat de 0.64 mil·ligrams.

L'infractor va ser traslladat a Prefectura per realitzar les proves evidencials. Ell si va bufar: els tests van donar resultats de 0,78 i 0,72 mil·ligrams, motiu pel qual es van iniciar diligències.