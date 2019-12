Doble validació per evitar el frau i la picaresca

18.12.2019 | 04:00

"La targeta és gratuïta, però el servei d'autobús no ho és, el paguem entre tots". Així es pronunciava ahir la regidora de Mobilitat, Lluïsa Melgares, en demanar que els ciutadans facin un bon ús de la nova T-Hospital, que costa 130 mil euros anuals a l'Ajuntament.El govern ha establert un doble sistema de validació per assegurar-se que els trajectes tenen l'Hospital com a destí o com a origen. La targeta ...