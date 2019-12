Detinguda després de robar cosmètics

18.12.2019 | 04:00

La Policia Municipal va detenir divendres una dona acusada de furtar cosmètics. Poc abans de les nou del vespre, un treballador d'un comerç del carrer de la Font Vella va adonar-se que una clienta s'havia endut tres productes cosmètics per un valor de 45 euros. Va sortir corrent darrere de la sospitosa mentre avisava la Policia Municipal. Uns agents van aturar la furtadora a la Rambla d'Ègara i la van traslladar a Prefectura per a identificar-la; no portava cap documentació. Allà van comprovar que tenia pendent una ordre de crida i cerca.