Un control acaba amb set denúncies

18.12.2019 | 04:00

Set denúncies en un sol control. Dilluns al matí, a partir de les 9.30, agents de la Policia Municipal van dur a terme un control de drogues i alcoholèmia a la carretera de Rellinars, a l'alçada del carrer de Terque. El control va acabar amb un total de set denúncies. Una va ser per circular sense l'assegurança obligatòria. La policia va obrir també unes diligències a un altre conductor per circular sense haver realitzar el curs que permet recuperar el permís de conduir. Dues denúncies van ser motivades per la no utilització del cinturó de seguretat.