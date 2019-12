Beques a l'excel·lència i premis a projectes educatius docents

Redacció

18.12.2019 | 04:00

El Saló de plens de l'Ajuntament de Terrassa va acollir ahir unes de les gales acadèmiques més esperades. L'Ajuntament va lliurar les beques a l'excel·lència i els premis a projectes educatius. Enguany s'han entregat 22 ajuts per a estudiants de 4t d'ESO; 17 ajuts per a alumnes de 2n de batxillerat i 16 beques complementàries per a Erasmus + per a graduats en cicles formatius de Grau Superior per fer pràctiques a l'estranger.Pel que fa a les ...