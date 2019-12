18.12.2019 | 04:00

El segon premi per a projectes educatius és per "La bala del vidre d'Idris", de mestres de l'Escola Lanaspa-Giralt, valorat amb 1.300 euros. El destaquem perquè té com a objectiu apropar la realitat dels refugiats a l'alumnat, un tema que, malauradament, està de molta actualitat. Els seus autors, Mònica Solà Isanta, Gerard Bosch Janer i Anna Comas Bergua, expliquen que es tracta d'un projecte interdisciplinari, inclusiu, globalitzat i ...