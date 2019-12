Tornen a robar la figura del Nen Jesús del Pessebre del Raval

Laura Hernández

17.12.2019 | 04:00

Després d'un any de treva, 2018, la figura del Nen Jesús del Pessebre oficial del Raval de Montserrat ha tornat a desaparèixer aquest Nadal. L'incident es va produir abans de les 10 de la nit de diumenge, hora en què es va detectar que el bressol del Naixement era buit.Ahir al matí la figura del Nen Jesús va ser rellevada per un nadó substitut que l'Ajuntament tenia en reserva davant la contingència d'un robatori. La sostracció del fill de Maria ha esdevingut una tradició a la ciutat, on fa ...