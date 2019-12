Satisfacció en el primer dia de la targeta gratuïta a l'Hospital

Laura Mangas

17.12.2019 | 11:43

Pocs, però molt contents, eren els viatgers de l'autobús que avui han utilitzat la nova T-Hospital, el títol de transport que permet arribar gratis al complex sanitari. Una comitiva municipal encapçala per l'alcalde, Jordi Ballart, i representants de l'empresa gestora Tmesa han realitzat aquest matí el trajecte en autobús fins a l'Hospital en el primer dia de funcionament del nou títol de transport. Al centre sanitari, on s'ha habilitat un taulell per poder tramitar la targeta, eren molts els interessats en aquesta nova mesura, especialment els treballadors.