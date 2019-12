La nova Plataforma x la Maurina es bolca en temes socials

Laura Hernández

17.12.2019 | 04:00

La proliferació d'entitats arran de les discrepàncies en el moviment veïnal no té aturador. El darrer exemple és la Plataforma per La Maurina Associació, un moviment liderat per l'exvicepresident de l'AVV Paco Vera i que ha decidit bolcar-se en "els temes socials -explica-, el nostre objectiu és ser propers als veïns i col·laborar estretament amb les entitats de La Maurina, inclosa l'Associació de Veïns".La Plataforma per La Maurina va començar a treballar fa dos mesos i ja té un programa ...