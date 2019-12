Neix la xarxa pública 3-16

17.12.2019 | 04:00

En l'anunci dels nous 26 instituts-escola pel curs vinent, es va informar també que aquest desplegament es farà acompanyat d'una Xarxa d'Instituts-Escola, que entrarà en funcionament amb una comunicació bàsicament virtual i amb alguna trobada presencial. La Xarxa neix per impulsar espais de reflexió educativa que fomentin l'intercanvi d'experiències. El treball en xarxa, diu Educació, facilita la reflexió conjunta, afavoreix la suma de coneixements i competències, i actua com a motor per a la ...